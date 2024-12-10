محمد ياسين مديرًا فنيًا لمركز شباب القزازين

كتب - إسلام عمار:

أعلن مجلس إدارة مركز شباب القزازين، اليوم الإثنين، برئاسة علي القزاز، رئيس مجلس الإدارة التعاقد مع محمد ياسين، لاعب ومدرب نادي المريخ البورسعيدي مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة الذي يشارك في المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب".

ويأتي تعيين محمد ياسين مديرًا فنيًا لفريق الكرة بمركز شباب القزازين خلفًا لإبراهيم العدل الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من كفر الشيخ في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة بسقوط لاعب كفر الشيخ محمد شوقي إثر إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته بعد 4 أيام من وضعه على أحهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي.

ووفق البيان الصادر عن إدارة مركز شباب القزازين اليوم الإثنين أكدت إدارة مركز الشباب أنه جاري الاعلان عن تشكيل الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة بعد الاستقرار أعضاء الجهاز الفني الجديد بعدما جرى تعيين مدير فني جديد للفريق.

كان مجلس إدارة مركز شباب القزازين أعلن قبول استقالة المدير الفني للفريق الأول إبراهيم العدل، وجهازه الفني من تدريب الفريق بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة أخرها الهزيمة من فريق نادي كفر الشيخ على ملعبه ووسط جماهيره.

وتعد هزيمة فريق الكرة الأول بمركز شباب القزازين من فريق نادي كفر الشيخ بهدف نظيف الثالثة له منذ بدابة الموسم إذ جمع الفريق 14 نقطة محققًا 3 انتصارات فقط، و5 تعادلات فيما ارتفع رصيد نادي كفر الشيخ إلى 18 نقطة.

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