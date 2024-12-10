"تسببت في تجميد نجم الأهلي السابق".. أشهر أزمات اللاعبين مع المدربين بعد واقعة مهاجم المنصورة

"أشعر بأن مستقبلي ضاع".. أول تعليق من لاعب المنصورة عن أزمته مع مدربه

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة المقاولون العرب أمام نظيره المنصورة أمس، في بطولة دوري المحترفين المصري، مشادة قوية بين لاعب نادي المنصورة أحمد شاهين ومدرب الفريق علاء نوح.

ودخل أحمد شاهين لاعب فريق المنصورة، في مشادة مع المدير الفني للفريق علاء نوح، بعد أن قام الأخير باستبداله، بعد 10 دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب، وتحولت المشادة الكلامية بين الثنائي إلى اشتباك بالأيدي، وسط تدخل من الجهاز الفني ولاعبي الفريق لإنهاء الأزمة.

واعتاد الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في العالم وليس في مصر فقط، متابعة مثل هذه المشاهد والمشادات في مختلف المباريات.

ولا تعد وقعة اللاعب أحمد شاهين مع المدير الفني لفريق المنصورة علاء نوح، هى الواقعة الأولى للاعب مصري يعترض على المدير الفني بعد استبداله في أي من المباريات.

حسام غالي ومارتن يول

وكان لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي، واقعة مشابهة للاعب المنصورة ولكنها كانت في الملاعب الإنجليزية، حينما دخل النجم المصري حسام غالي، في مشادة مع المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي مارتين يول، الذي كان يلعب في صفوفه غالي.

وتعود أزمة حسام غالى مع الهولندي مارتن يول، إلى مايو 2007 خلال مباراة توتنهام أمام نظيره بلاكبيرن في الدوري الإنجليزي، حيث قام مارتن يول بإدخال حسام غالي في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، قبل أن يقرر استبداله بعد 31 دقيقة فقط من دخوله ويدخل بدلاً منه زميله بالفريق روبي كين.

وفور استبدال غالي، دخل في موجة غضب عارمة، حيث لم يتمالك النجم المصري أعصابه وقام بخلع قميصه وألقاه في وجه مدربه، لتكتب هذه الواقعة نهاية اللاعب مع الفريق الإنجليزي، بعد تجميده وبعده عن المباريات لفترة كبيرة.

حسن شحاتة وميدو

ولا تزال المشادة التي حدثت بين حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر وأحمد حسام ميدو مهاجم الفراعنة السابق، في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا عام 2006 أمام منتخب السنغال، حينما دخل ميدو في مشادة مع حسن شحاتة بعد استبداله في مباراة منتخب مصر أمام السنغال، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2006.

وبحلول الدقيقة 80 بعد أن قرر حسن شحاتة استبداله ودخول بدلاً منه عمرو ذكي، ليدخل ميدو في مشادة كلامية قوية مع حسن شحاتة، كادت أن تتطور إلى مشاجرة لولا تدخل لاعبي منتخب مصر وإنهاء الخلاف الذي نشب بين الثنائي، ليقرر المعلم استبعاد اللاعب من المشاركة في المباراة النهائية والتي خاضها منتخب مصر أمام كوت ديفوار وتمكن من تحقيق الفوز وحصد اللقب.

محمود عبد الرازق شيكابالا وحسن شحاتة

وفي مايو 2015 كان لحسن شحاتة واقعة أخرى، لكن هذه المرة مع محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، خلال تولي شحاتة القيادة الفنية للفارس الأبيض، حينما دخل شيكابالا في مشادة مع المدرب، بعد أن قرر استبداله خلال إحدى المباريات الأفريقية للفارس الأبيض.

ونشبت المشادة بين شحاتة وشيكابالا، بعدما قام المدير الفني للفارس الأبيض باستبدال شيكابالا، خلال مباراة الفريق أمام المغرب التطواني، مما أغضب لاعب الزمالك: "حيث قام بترديد كلمات: "كل مرة أنا يا راجل زهقتنى، متلعبنيش معاك بقى مشيني بقى"، ليرد عليه المدير الفني ويقول له "أمشي".