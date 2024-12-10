"الميزانية وخطة الأعمال".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية لنادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

استقبل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، أعضاء النادي لتسجيل الحضور في الجمعية العمومية، من أجل التصويت على ميزانية النادي ومناقشة الحساب الختامي وخطة أعمال مجلس إدارة النادي للعام المالي المقبل.

وبدأت عملية التوقيع وكشوف التسجيل اعتبارًا من 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحا بحضور العدد القانوني لمن لهم حق الحضور..

مناقشة جدول الأعمال التالية:

- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

- النظر في تقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الموازنة والحساب العامي للسنة الثانية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الثانية المقبلة.

- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء إلى المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة 10 أيام.

- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.

- اعتماد اللائحة المالية للشؤون الاشتراكات والعضوية.

- الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.

- اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.

- النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء بواقع 113 جنيه من قيمة الاشتراك السنوى طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 109 لسنة 2021 وتعديلاتها.

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