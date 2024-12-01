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حكم دولي يكشف مدى صحة هدف الاهلي الملغي في مباراة البنك الأهلي

11:34 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    البنك الأهلي والأهلي
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    النادي الأهلي
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    مباراة الأهلي والبنك
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    مباراة الأهلي والبنك
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    الأهلي والبنك الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، على صحة هدف النادي الاهلي الملغي في مرمى البنك الأهلي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري المصري.

وقال عثمان في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "هدف الاهلي الملغي في مباراة البنك صحيح، لأن الهدف جاء بعد بدء لعبة جديدة، لمسة اليد على رامي ربيعة كانت في اللعبة الأولى، ثم ذهبت للاعب البنك الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في لعبة ياسر إبراهيم مع مدافع البنك الأهلي، لأن الشد كان متبادل من الطرفين".

وكان التعادل السلبي، حسم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

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الأهلي البنك الأهلي هدف الاهلي الملغي
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