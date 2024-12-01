هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام البنك في الدوري؟.. رئيس لجنة الحكام السابق يُجيب

كتب - محمد القرش:

تحدث رئيس لجنة الحكام السابق، محمد فاروق، عن هدف النادي الأهلي الملغي في مباراة البنك، وحقيقة استحقاق المارد الأحمر لركلة جزاء.

وقال فاروق في تصريحات عبر قناة "إم بى سي مصر": "الأهلي يستحق ركلة جزاء بعد شد ياسر إبراهيم أمام البنك الأهلي".

وأضاف: "هدف الاهلي الملغي أمام البنك الأهلي صحيح وقرار الحكم خطأ، وحكم تقنية الفيديو أخطأ باستدعاء محمد الحنفي".

واختتم رئيس لجنة الحكام السابق: "كان من الممكن أن تدفع لجنة الحكام بحكم آخر غير محمد علاء هاشم حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي، لأنه غائب منذ قرابة عام".

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والبنك انتهت بالتعادل السلبي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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