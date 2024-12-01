"بعد تعادل الأهلي".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

أقيم اليوم الأحد ثلاثة مباريات في الجولة الرابعة، ببطولة الدوري المصري الممتاز، بينهم فوز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، بينما حسم التعادل السلبي مباراة الجونة أمام سموحة.

كما حسم التعادل السلبي دون أهداف، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، في الجولة ذاتها.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء مباراة اليوم كالتالي:

1- الأهلي.. مباريات.. 8 نقاط.

2- بيراميدز.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

3- المصري البورسعيدي.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا.. 4 مباريات.. 7 نقاط.

5 - الاتحاد السكندري.. 4 مباريات.. 7 نقاط.

6- طلائع الجيش.. 4 مباريات.. 7 نقاط.

7- الزمالك.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

8- زد.. 4 مباريات.. 5 نقاط.

9- سموحة.. 4 مباريات.. 5 نقاط.

10- فاركو.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

11- غزل المحلة.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

12- إنبي.. 4 مباريات.. 3 نقاط.

13- الإسماعيلي.. 4 مباريات.. 3 نقاط.

14- الجونة.. 4 مباريات.. 3 نقاط.

15- فيوتشر.. 4 مباريات.. 3 نقاط.

16- بتروجيت.. 3 مباريات.. نقطتين.

17- البنك الأهلي.. 4 مباريات.. نقطة وحيدة.

18- حرس الحدود.. 4 مباريات.. نقطة وحيدة.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز غداً الإثنين، بإقامة ثلاثة مباريات بين كلا من، الزمالك وغزل المحلة، المصري وبيراميدز وبتروجيت وفاركو.

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