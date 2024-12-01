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"مودل ومذيع".. الجمهور يتوقع وظائف لاعبي فريق زد بعيدا عن كرة القدم

11:09 م الأحد 01 ديسمبر 2024

فريق زد

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كتبت - نهى خورشيد:

توقع عدد من متابعي زد من السيدات وظائف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعيداً عن كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي زد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو خلال عرض بعض صور نجوم الفريق الكروي، بتعليق:"لو مكنوش لاعيبة كورة، كان هيبقي شغلتهم إيه؟".

وجاءت توقعات الجماهير كالآتي:

مصطفى زيكو "ممثل".

شادي حسين "مودل".

على لطفي "مذيع".

عمار حمدي "إنفلونسر وبلوجر".

مصطفى سعد ميسي "لاعب".

أحمد عادل ميسي "مهندس".

محمد إسماعيل "دكتور".

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A post shared by ZED FC (@zedfc_egypt)

زد إنستجرام زد لاعبي زد
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