"مودل ومذيع".. الجمهور يتوقع وظائف لاعبي فريق زد بعيدا عن كرة القدم

كتبت - نهى خورشيد:

توقع عدد من متابعي زد من السيدات وظائف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعيداً عن كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي زد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو خلال عرض بعض صور نجوم الفريق الكروي، بتعليق:"لو مكنوش لاعيبة كورة، كان هيبقي شغلتهم إيه؟".

وجاءت توقعات الجماهير كالآتي:

مصطفى زيكو "ممثل".

شادي حسين "مودل".

على لطفي "مذيع".

عمار حمدي "إنفلونسر وبلوجر".

مصطفى سعد ميسي "لاعب".

أحمد عادل ميسي "مهندس".

محمد إسماعيل "دكتور".