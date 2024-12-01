قائمة بيراميدز لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره المصري على استاد السويس الجديد، مساء الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت قائمة يورتشيتش المختارة لمواجهة المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد ميهوب.

في خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء، كريم حافظ.

في خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، صديق إيجولا، إبراهيم عادل.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس.

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بيراميدز اختتم تدريباته في القاهرة قبل التوجه إلى مدينة السويس للدخول في معسكر مغلق، بهدف ضمان التركيز الكامل وتحقيق الانسجام بين اللاعبين استعدادًا للمباراة.