بالصور..إلغاء مباراة للناشئين لعدم وجود سيارة إسعاف

أول قرار من مارسيل كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري

كتب - إسلام عمار:

ألغى طاقم تحكيم مباراة نادي قرشة في الإسكندرية مواليد 2007 مع نظيره فريق نادي دسوق بكفر الشيخ بنفس المرحلة السنية المقرر إقامتها على ملعب مركز شباب أبيس 2 في الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري قطاع بحري والإسكندرية المباراة بسبب عدم حضور سيارة الإسعاف.

وكان طاقم تحكيم المباراة المكون من محمد حجاج، حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد عيسى، وأحمد ماهر، حكمي الراية، من منطقة البحيرة لكرة القدم نزلوا لأرض الملعب قبل بدء المباراة المحدد موعدها الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، لفحص بطاقات اللاعبين من كلا الفريقين.

وبفحص طاقم التحكيم للإجراءات المتبعة بشأن التأكد من وجود سيارة الإسعاف اكتشف طاقم التحكيم عدم وجود السيارة بسبب تأخرها عن موعدها، ووفق لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم منح طاقم التحكيم مهلة قانونية 20 دقيقة لمسؤولي فريق نادي قرشة لحضور سيارة الإسعاف

وبعد تجاوز المدة القانونية التي منحها طاقم التحكيم لم تحضر سيارة الإسعاف حتى الساعة الثالثة عصرا مما اضطر طاقم التحكيم لإلغاء المباراة وسط اعتراض من الجهاز الفني لفريق نادي قرشة السكندري.

وشهدت عملية الانتظار وفق المدة القانونية لحضور سيارة الإسعاف تمسك حسام السقا، مدير قطاع الناشئين بنادي دسوق، وإبراهيم الصافي، المشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي والمرافقان للفريق بحق الفريق القانوني بإنهاء المباراة لعدم وجود سيارة الإسعاف.

وحضرت سيارة الإسعاف بعد تغيير لاعبي الفريق الضيف نادي دسوق ملابسهم عقب انصرافهم من أرض ملعب مركز شباب أبيس 2 المقرر إقامة المباراة عليه ومغادرة مكان الملعب بعد إلغاء طاقم التحكيم المباراة.

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