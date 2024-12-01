أول تعليق من كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل الفريق أمام نظيره البنك الأهلي اليوم بالدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات عقب نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق قدم أداء غير جيد في الشوط الأول من المباراة، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وبالفعل المستوى تحسن في شوط المباراة الثاني وسجلنا هدف وتم إلغائه".

وأضاف: "صنعنا فرصتين في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني، لكننا نعاني من استغلال الفرص ولا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة".

وتابع: "لا يوجد صحة لوجود أي اتفاق مع الشناوي، على عدم تواجده على مقاعد البدلاء وسبق وجلس الشناوي بديلاً لشوبير في مباراة سيراميكا كليوباترا".

وواصل: "أعاني من أزمة إهدار الفرص منذ سنتين، هناك صعوبة في تحسين هذه الازمة، بسبب تلاحق المباريات، بالإضافة إلى عدم تركيز اللاعبين.

واختتم كولر تصريحاته: "لن نأخذ ستاد السلام كشماعة للنتائج، كنت أعلم القوة الهجومية لفريق البنك الأهلي وتحدثت مع اللاعبين عن ذلك وكذلك سرعات اللاعبين".

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

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