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"براحة على أيدي أنا هقوم".. مقطع فيديو لإصابة أحمد ياسر ريان

09:21 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابة أحمد ياسر ريان
  • عرض 5 صورة
    أحمد ياسر ريان 1
  • عرض 5 صورة
    إصابة أحمد ياسر ريان
  • عرض 5 صورة
    أحمد ياسر ريان
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كتبت - نهى خورشيد:

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال نقل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بعد إصابته بكسر في الترقوة.

وظهر ريان خلال نقله إلى المستشفى من قبل الجهاز الطبي بالمباراة، وهو يقول:"براحة على أيدي أنا هقوم لوحدي".

وكان ريان غادر مباراة الأهلي مصاباً في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ليشارك جريندو بدلا منه.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والبنك والذي جمع بينهما ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد ياسر ريان كسر في الترقوة نادي البنك الأهلي مباراة الأهلي والبنك الأهلي الدوري المصري
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