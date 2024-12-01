"براحة على أيدي أنا هقوم".. مقطع فيديو لإصابة أحمد ياسر ريان

"في سيارة الإسعاف".. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة

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أول قرار من مارسيل كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري

كتبت - نهى خورشيد:

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال نقل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بعد إصابته بكسر في الترقوة.

وظهر ريان خلال نقله إلى المستشفى من قبل الجهاز الطبي بالمباراة، وهو يقول:"براحة على أيدي أنا هقوم لوحدي".

وكان ريان غادر مباراة الأهلي مصاباً في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ليشارك جريندو بدلا منه.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والبنك والذي جمع بينهما ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.