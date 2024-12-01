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أول قرار من مارسيل كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري

09:04 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    أحمد ريان لاعب البنك الأهلي
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    الأهلي والبنك الأهلي
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    أحمد ياسر ريان
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي والبنك
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    مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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    مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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    صراع بين لاعب الأهلي ولاعب البنك على الكرة
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    أحمد ريان لاعب البنك الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توجه اللاعبين إلى ستاد مختار التتش بالجزيرة، عقب نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

واصطحب مارسيل كولر اللاعبين، إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة، لخوض بعض التدريبات الاستشفائية، بالإضافة إلى عقد محاضرة فنية مع اللاعبين، بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري.

وكان الأهلي تعادل مع فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويعد هذا هو التعادل الثاني على التوالي للمارد الأحمر في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، بعد التعادل مع فريق الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

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مارسيل كولر البنك الأهلي الأهلي
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