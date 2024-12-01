لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
17:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"في سيارة الإسعاف".. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة البنك الأهلي والأهلي

06:45 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد ريان لاعب البنك الأهلي
  • عرض 5 صورة
    إصابة أحمد ريان 1
  • عرض 5 صورة
    أحمد ياسر ريان 1
  • عرض 5 صورة
    إصابة أحمد ريان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تعرض أحمد ياسر يان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في الدوري.

ويلاقي البنك الأهلي حالياً نظيره الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

وبحلول الدقيقة 35 تعرض مهاجم فريق البنك الأهلي أحمد ياسر ريان، لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل مع مدافع النادي الأهلي خالد عبد الفتاح، ليخرج من الملعب ويتم نقله في سيارة الإٍسعاف إلى المستشفى لمعرفة حالته.

وقام المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بإخراج أحمد ياسر ريان ودخول بدلاً منه اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو.

وكان الشوط الأول بين الأهلي والبنك الأهلي، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

إصابة أحمد ياسر ريان الأهلي نادي البنك الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)