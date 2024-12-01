"أنا زملكاوي".. أول رد رسمي على انضمام فهد المسماري للأبيض

متابعة- محمد القرش:

تصوير- محمد معروف

يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ملخص شوط المباراة الأول

تسديدة قوية من ياو أنور يتصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 2

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

خطأ لصالح البنك الأهلي في وسط الملعب بالدقيقة 21

عبد العزيز البلعوطي يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 26