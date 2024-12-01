لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 البنك.. الشوط الأول
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متابعة- محمد القرش:
تصوير- محمد معروف
يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.
الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.
الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.
ملخص شوط المباراة الأول
تسديدة قوية من ياو أنور يتصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 2
مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم
خطأ لصالح البنك الأهلي في وسط الملعب بالدقيقة 21
عبد العزيز البلعوطي يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 26
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