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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 البنك.. الشوط الأول

05:06 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    الأهلي ضد البنك (1)
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    أسامة فيصل وخالد عبد الفتاح
  • عرض 8 صورة
    محمد إبراهيم ومروان عطية
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    فريق الأهلي
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    الأهلي ضد البنك (3)
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    الأهلي ضد البنك (2)
  • عرض 8 صورة
    فيصل وخالد عبد الفتاح
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متابعة- محمد القرش:

تصوير- محمد معروف

يلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ملخص شوط المباراة الأول

تسديدة قوية من ياو أنور يتصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 2

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

خطأ لصالح البنك الأهلي في وسط الملعب بالدقيقة 21

عبد العزيز البلعوطي يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 26

موعد مباراة الاهلي تشكيل الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي البنك الاهلي ضد الأهلي
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