أمام البنك.. الأهلي يتعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري المصري

"في سيارة الإسعاف".. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة

متابعة- محمد القرش:

تصوير- محمد معروف

تعادل النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي سلبيا اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي في الدوري، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ملخص شوط المباراة الأول

تسديدة قوية من ياو أنور يتصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 2

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

خطأ لصالح البنك الأهلي في وسط الملعب بالدقيقة 21

عبد العزيز البلعوطي يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 26

بطاقة صفراء لأسامة فيصل في الدقيقة 32

خروج أخمد ياسر ريان بسبب الإصابة ودخول جريندو في الدقيقة 41

بطاقة صفراء ليحيى عطية الله في الدقيقة 45+1

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

ملخص شوط المباراة الثاني

خروج أحمد نبيل كوكا ودخول عمرو السولية في الدقيقة 46

كهربا يحصل على خطأ في وسط الملعب بالدقيقة 53

عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ولكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ضربة ركنية في الدقيقة 68

تبديلان للأهلي بخروج بيرسي تاو ومروان عطية ومشاركة عمر كمال ورضا سليم في الدقيقة 70

إلغاء هدف للنادي الأهلي بسبب لسمة يد على رامي ربيعة في الدقيقة 76

خروج ياو أنور ومحمد إبراهيم ودخول مدبولي ومصطفى عبد الرحيم في الدقيقة 83

خروج حسين الشحات وأفشة ودخول كريم الدبيس وسمير محمد في الدقيقة 85

حكم المباراة يشهر 7 دقائق وقت بدلا من الضائع

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي