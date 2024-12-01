ثلاثي هجومي واستمرار أفشة.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تشكيل الأحمر، لمواجهة البنك الأهلي، بعد قليل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح وياسر ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل البنك الأهلي

وفي المقابل أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه للمباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد عبد الغني، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحى، سيرجى أكا ، هشام صلاح ،داو سيريل ، مصطفى عبد الرحيم ، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار ، جريندو.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري