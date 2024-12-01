نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد وليد سليمان الـ 40 عاما

كتب - محمد الميموني:

حرص لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي ونجوم الرياضة، على تهنئة وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأحمر، بمناسبة عيد ميلاده الـ 40 عام.

ونشر عدد من لاعبي الأهلي ونجومه السابقين، التهنئة للحاوي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبوا: "كل سنة وانت طيب يا حاوي ، كل سنة وانت طيب يا اسطوره، كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

جدير بالذكر، أن وليد سليمان يشغل حالياً منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بعدما انهى مشواره الكروي، وحقق العديد من البطولات رفقة الفريق الأحمر.

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