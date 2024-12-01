كاف يخطر الزمالك بحكام مباراة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنيمبا النيجيري ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

ويتكون طاقم التحكيم من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه سعيدي نديسابا و إيريك موجابو مساعدين و الرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

كما اختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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