اكتمال العقد بالبرازيلي.. تعرف على جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كتب- محمد خيري:

اكتمل عقد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر له في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تحديد صاحب المقعد الأخير المخصص لبطل كأس ليبرتادوريس 2024 الذي توج به نادي بوتافوجو على حساب أتليتكو مينيرو بنتيجة 3-1 ليصبح آخر المتأهلين للحدث خلال الساعات الماضية.

ويشارك في البطولة العالمية، النادي الأهلي من مصر، بصفته بطلا لافريقيا رفقة أربع فرق أخرى.

وينشر موقع مصراوي، أسماء جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:

•قارة أفريقيا:

الأهلي المصري - الوداد المغربي - الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي.

-قارة آسيا:

العين الإماراتي - الهلال السعودي - أوراوا الياباني - أولسان الكوري الجنوبي.

•قارة أوروبا:

مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني - تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي - إنتر ميلان الإيطالي - بورتو البرتغالي - بنفيكا البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي - بروسيا دورتموند الألماني - أتلتيكو مدريد الإسباني - سالزبورج النمساوي.

•قارة أمريكا الجنوبية:

ريفر بليت الأرجنتيني - بوكا جونيورز الأرجنتيني - فلامينجو البرازيلي - بالميراس البرازيلي- فلومينينسي البرازيلي- بوتافوجو البرازيلي.

•قارة أمريكا الشمالية:

مونتيري المكسيكي - ليون المكسيكي - سياتل ساوندرز الأمريكي - باتشوكا المكسيكي - إنتر ميامي الأمريكي.

• أوقيانوسيا:

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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