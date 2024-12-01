بالقوة الضاربة وعودة شوبير.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر، المناسبة لمواجهة البنك الأهلي خلال المران الختامي أمس.

ووضح الاعتماد على مصطفى شوبير، في حراسة المرمى، ومحمد مجدي أفشة في وسط الملعب، والهجوم محمود كهربا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال وياسر ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

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