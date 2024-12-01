"أنا زملكاوي".. أول رد رسمي على انضمام فهد المسماري للأبيض

كتب- محمد خيري:

كشف نجيب الورفلي رئيس نادي التحدي الليبي حقيقة عرض الزمالك، للتعاقد مع فهد المسماري لاعب الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم.

وقال "الورفلي" في تصريحات، على قناة dmc: "ليس هناك أي محادثات رسمية من نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب، وتحدث معنا أحد اللاعبين القدامى من أجل الاستفسار عن ضمه".

وتابع: "رئيس نادي الإفريقي التونسي تواصل معي من أجل التعاقد مع اللاعب، وسنرى رغبة اللاعب والمدرب أيضًا".

وأوضح: "خالد جلال المدير الفني للفريق لم يرشح اللاعب للزمالك كما يقال، وكان رافضا خروجه، لإن فهد لاعب متميز للغاية وسيفيد الفريق، ولم يتم تحديد أي مبلغ مالي لبيعه".

أضاف: "سنستمع للعروض المقدمة، واللاعب ينتهي عقده نهاية هذا الموسم ومن الممكن أن يجدد للنادي، ولكن إذا جاء عرض مناسب له سيسافر، واللاعب رغبته كبيرة في الاحتراف، وأشبهه بـ أشرف بن شرقي.

وأتم تصريحاته: "اللاعب طموحه التواجد في الزمالك أفضل من أي عرض آخر، وأنا على المستوى الشخصي، أحب الأهلي والزمالك ولكن ميولي زملكاوية، ومحب للفريق الأبيض".

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