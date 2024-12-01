الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السلام في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأحمر، في العودة مرة أخرى للانتصارات في بطولة الدوري المصري، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الخامسة مساء، عبر قناة، "أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 7 نقاط، بعد خوض 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في المواجهة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

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