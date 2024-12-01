"مدفعناش حاجه لبوبيندزا".. الزمالك يعلن نبأ سار للجماهير قبل يناير

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الطعن الذي قدمه مسؤولي القلعة البيضاء يوقف الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، وبالتالي يرفع إيقاف القيد.

وقال سالم في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "تقدمنا باستئناف ضد حكم البرتغالي جايمي باتشيكو قبل نهاية الشهر الماضي في المحكمة الفيدرالية السويسرية وبالتالي تم إيقاف الحكم ونستطيع التعاقد مع لاعبين في يناير المقبل".

وأضاف: "موقف نادي الزمالك في قضية الجابوني آرون بوبينزا سليم للغاية ولم ندفع له أي أموال كما أشيع خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "توقيع العقوبات على اللاعبين أمر يخص عبدالواحد السيد مدير الكرة ومجلس إدارة نادي الزمالك".