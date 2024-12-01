"هزيمة وحيدة وتعادلات كثيرة".. تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي قبل مباراة اليوم

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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

ويطمح النادي الأهلي في العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى في الدوري المصري، بعدما تعادل في مباراة الفريق الأخيرة بالمسابقة، أمام الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف لكل فريق.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معاً، فإننا نجد أن هذه المباراة، ستكون رقم 10 بين الفريقين في مختلف المسابقات، حيث سبق أن تواجها معاً في 9 مباريات من قبل.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين معاً في بطولة الدوري المصري الممتاز، فإن هذه المواجهة ستكون رقم 9، حيث سبق أن تواجها معاً في 8 مباريات بالمسابقة من قبل، تمكن خلالهم المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وواجه الأهلي فريق البنك الأهلي، في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة المصرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح لاعبو النادي الأهلي في تسجيل 11 هدفاً في شباك فريق البنك الأهلي، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

ويحتل الثنائي محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق وكريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي السابق أيضاً، صدارة هدافي مواجهات الفريقين معاً، برصيد هدفين لكلاً منهما.

ويذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي، انتهت بفوز النادي الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل.

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