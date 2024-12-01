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مصدر يكشف لمصراوي حقيقة رفض محمد الشناوي الجلوس على دكة البدلاء

07:10 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء1
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي وحمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر
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    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي
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    الشناوي
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    الشناوي يمنح كأس البطولة لرئيس النادي الأهلي لرفعه
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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    محمد الشناوي 1
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي ومحمد رمضان
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    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
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    محمد الشناوي وعمرو السولية
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    محمد الشناوي يحمل درع الدوري المصري
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    خالد مرتجي والشناوي
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    محمد الشناوي مصابا
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، يكشف حقيقة رفض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق في المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد محمد الشناوي كمن قائمة مباراة البنك الأهلي، يأتي لإراحة محمد الشناوي ومنح مصطفى شوبير فرصة المشاركة بشكل أساسي".

وأضاف: "في حال دخل الشناوي إلى قائمة أي من المباريات، فهو لا يعترض أبداً على الجلوس احتياطياً ولم يتحدث في هذا الأمر من قبل، وقرار اراحته من مارسيل كولر وهو ملتزم به وحدث من قبل وسيحدث".

واختتم المصدر تصريحاته: "محمد الشناوي هو قائد الفريق وسبق أن جلس بديل لشوبير في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم جاهزيته، وهو صاحب دور كبير في الفريق سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر".

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