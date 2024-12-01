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"إلغاء وعودة واعتذار".. السوبر المصري للسيدات يواجه مصيرا مجهولا قبل موعده بيومين

05:01 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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    احتفال لاعبات وادي دجلة بالفوز بأول نسخة من السوبر المصري للسيدات
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    أول مباراة سوبر مصري للسيدات
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    حلا لاعبة مسار من مباراة السوبر المصري للسيدات
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    ميرنا وحلا لاعبتي مسار من مباراة السوبر المصري للسيدات
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    نها الصلح ومايا إيهاب وحبيبة أشرف من مباراة السوبر المصري للسيدات
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    الحكمة شاهندة المغربي من مباراة السوبر المصري للسيدات
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    أسماء علي لاعبة وادي دجلة من مباراة السوبر المصري
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    وادي دجلة ومسار في السوبر المصري للسيدات
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كتبت-هند عواد:

يتبقى يومان فقط على موعد بطولة كأس السوبر المصري للسيدات (في نسخته الثانية)، ولم يتحدد حتى الآن أحد طرفي المباراة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري للسيدات، يوم 27 سبتمبر الماضي، بين مسار بطل الدوري والكأس، ووادي دجلة وصيف الثنائية، ولكن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إلغاء البطولة.

وألغيت بطولة السوبر المصري للسيدات، بسبب رفض وادي دجلة خوض اللقاء لعدم جاهزيته، بسبب إبلاغه بالمباراة قبل يومين فقط، وفقا لما ذكره مصدر داخل النادي لمصراوي، في ذلك الوقت، كذلك عدم وجود بديل يخوض اللقاء.

وأعلن الاتحاد المصري للسيدات، إقامة المباراة، يوم الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر، بين وادي دجلة ومسار (توت عنخ آمون سابقا)، إلا أن دجلة اعتذر عن عدم خوض المباراة، ولم يتم تحديد البديل حتى الآن.

السوبر المصري للسيدات سيدات وادي دجلة نادي مسار
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