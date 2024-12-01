"إلغاء وعودة واعتذار".. السوبر المصري للسيدات يواجه مصيرا مجهولا قبل موعده بيومين

كتبت-هند عواد:

يتبقى يومان فقط على موعد بطولة كأس السوبر المصري للسيدات (في نسخته الثانية)، ولم يتحدد حتى الآن أحد طرفي المباراة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري للسيدات، يوم 27 سبتمبر الماضي، بين مسار بطل الدوري والكأس، ووادي دجلة وصيف الثنائية، ولكن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إلغاء البطولة.

وألغيت بطولة السوبر المصري للسيدات، بسبب رفض وادي دجلة خوض اللقاء لعدم جاهزيته، بسبب إبلاغه بالمباراة قبل يومين فقط، وفقا لما ذكره مصدر داخل النادي لمصراوي، في ذلك الوقت، كذلك عدم وجود بديل يخوض اللقاء.

وأعلن الاتحاد المصري للسيدات، إقامة المباراة، يوم الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر، بين وادي دجلة ومسار (توت عنخ آمون سابقا)، إلا أن دجلة اعتذر عن عدم خوض المباراة، ولم يتم تحديد البديل حتى الآن.