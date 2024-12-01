أبناء المشاهير.. محمد شوقي غريب ظلّ بلا نادِ قرابة 9 أشهر.. ولم ينضم لفريق والده

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رغم أن والده يُعد من نجوم نادي غزل المحلة الذي لم يعرف غيره بمسيرته ومن انضم لمنتخب مصر إلا أن الابن محمد شوقي غريب لم يرتدي قميص "زعيم الفلاحين" خلال مسيرته.

شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمنتخب الأولمبي والمقاولون العرب كان قد تم تصعيده وهو لاعب إلى الفريق الأول بنادي غزل المحلة بموسم 76/77 قبل أن يُعلن اعتزاله موسم 94/95 بقميص النادي ذاته الذي لم يُغادر جدرانه.

وعلى عكس الوالد كان بداية الابن الذي ينشط في خط الدفاع؛ إذ ظهر بقميص نادي الشمس قبل أن ينتقل لصفوف سموحة في موسم 12/13 الذي كان يُدربه والده خلال هذه الفترة.

ولكن لم يستمر كثيرًا ليرحل بعد موسم لصفوف المنيا قبل أن بعد موسم لصفوف المقاولون العرب موسم 14/15 الذي يُعد المرحلة الأطول لمحمد شوقي غريب؛ إذ ظلّ بقميصه 4 مواسم قبل أن ينتقل لإنبي ومنه للإنتاج الحربي ثم مصر المقاصة خلال 3 مواسم.

وظلّ لمدة 9 أشهر خلال الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2022 بلا نادِ قبل أن يعود لصفوف المقاولون العرب في موسم 22/23 خلال فترة تدريب والده للفريق ثم خاض الموسم الماضي معارًا لصفوف الداخلية.

وخاض صاحب الـ 33 عاماً خلال رحلته مع الأندية 93 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين وحصل على 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء خلال 5953 دقيقة لعب.

وكان اللاعب قد تعرض ف ينهاية عام 2020 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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