مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"ظهور للمرة الأولى".. خماسي زملكاوي في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

10:47 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (12)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (11)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (10)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (19)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (23)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (13)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (15)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (14)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (18)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (16)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (21)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة المنتخب النهائية، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، انضمام 5 لاعبين من نادي الزمالك، هم "محمد عواد، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وناصر ماهر".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي، كاب فيردي وبتسوانا، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، على الترتيب.

وظهر حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك، في قائمة منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن.

أقرأ أيضاً:

مصدر لمصراوي: محمد عبدالمنعم لن ينضم لمعسكر المنتخب المقبل

أفشة ينشر صورته مع إيهاب جلال.. ويعلق: "وحشتني"

موعد مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر

منتخب مصر قائمة منتخب مصر مصر وكاب فيردي مصر وبوتسوانا نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تأكيدا لمصراوي.. كواليس غياب صلاح عن قائمة منتخب مصر

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا