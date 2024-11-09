"ظهور للمرة الأولى".. خماسي زملكاوي في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

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كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة المنتخب النهائية، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، انضمام 5 لاعبين من نادي الزمالك، هم "محمد عواد، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة وناصر ماهر".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي، كاب فيردي وبتسوانا، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، على الترتيب.

وظهر حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك، في قائمة منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن.

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