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بعد انضمامه مجددًا .. تفاصيل آخر مباراة شارك فيها طاهر محمد طاهر مع منتخب مصر

10:25 م السبت 09 نوفمبر 2024

طاهر محمد طاهر

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين لمبارتي بوتسوانا وكاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وضم حسام حسن ، المدير الفني للمنتخب، طاهر محمد طاهر لأول مرة تحت قيادته.

وكانت آخر مباراة شارك فيها طاهر محمد طاهر مع منتخب مصر ضد بلجيكا في 18 نوفمبر 2022، تحت القيادة الفنية للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وفاز منتخب مصر في المباراة الودية ضد منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفا منتخب مصر، مصطفى محمد في الدقيقة 33، والثاني سجله تريزيجيه في الدقيقة 46، فيما سجل هدف بلجيكا الوحيد لويس أوبيندا في الدقيقة 76.

والجدير بالذكر أن حسام حسن كشف عن قائمة جديدة تضم لاعبين جدد للمنتخب الوطني

طاهر محمد طاهر منتخب مصر الأهلي
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