"غياب إمام ووجه للمرة الأولى".. حسام حسن يضم 6 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة المنتخب استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي، كاب فيردي وبتسوانا، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، على الترتيب.

وشهدت قائمة منتخب مصر، انضمام 6 لاعبين من النادي الأهلي، وهم "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، مروان عطية وطاهر محمد طاهر".

ويغيب إمام عاشور لاعب المارد الأحمر، عن قائمة منتخب مصر، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

كما شهدت قائمة المنتخب الوطني، انضمام طاهر محمد طاهر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن.

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