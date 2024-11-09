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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي 15 و 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلاقي المنتخب الوطني، نظيره كاب فيردي، يوم 15 نوفمبر الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، فيما يلاقي منتخب بتسوانا يوم 19 من الشهر ذاته.

حراسة المرمي:

"محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد ومصطفي شوبير ".

خط الدفاع:

"أحمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، محمد أحمد ربيعة، محمد حمدي، احمد نبيل كوكا، أحمد عيد ومحمد شحاتة".

خط الوسط:

"محمود صابر، عمر كمال، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفي فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمود عبد الحفيظ زلاكا".

خط الهجوم:

"مصطفى محمد، أسامة فيصل".

وشهدت القائمة غياب نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور، بالإضافة إلى غياب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.