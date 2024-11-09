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"جوكر".. وليد سليمان يهنئ أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلاده

09:26 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وليد سليمان لاعب الأهلي السابق
  • عرض 4 صورة
    وليد سليمان
  • عرض 4 صورة
    أحمد فتحي
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كتب - يوسف محمد:

حرص وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، على تهنئة زميله السابق ونجم المنتخب المصري السابق أحمد فتحي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر وليد سليمان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحمد فتحي، وعلق عليها: "كل سنه وانت طيب يا جوكر وعقبال مليون سنه يا حبيبي".

وعلق أحمد فتحي على رسالة وليد سليمان، قائلاً: "وانت وبخير يا حاوي يا حبيبي يا اخويا".

ويحتفل أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ39 غداً الأحد، لكونه من مواليد 10 نوفمبر 1984.

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أحمد فتحي وليد سليمان
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