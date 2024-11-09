سقط من الطابق العاشر.. قصة وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين - صور

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتب - يوسف محمد:

تحل اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، ذكرى وفاة أحد أهم وأشهر وكلاء اللاعبين المصريين، وهو حازم الحديدي، الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر 2022.

ورحل حازم الحديدي عن عالمنا في 9 نوفمبر 2022، بعدما سقط من مسكنه بالدقي محافظة الجيزة من الطابق العاشر، مما أدى إلى مصرعه، عن عمر يناهز 55 عاماً.

وأثارت واقعة وفاة حازم الحديد، حالة واسعة من الجدل في الوسط الرياضي، خاصة بعد العثور على جثمانه في نوفمبر 2022، داخل منور مسكنه بالدقي.

وأثبتت التحقيقات خلال تلك الفترة، أن الراحل أقدم على الانتحار، خاصة في ظل معاناته بأزمة نفسية صعبة في تلك الفترة، طبقاً لما كشفت عنه العديد من التقارير الصحفية في تلك الفترة.

وكشفت التحقيقات الخاصة بالواقعة، أن جثة الراحل تم اكتشافها من قبل صاحب محل هدايا بالطابق الأول من العقار، وحينما قام بفتح مخزن يطلق على منور العمارة خاص به أيضاً، وجد الحديد ملقى على الأرض، ليتم اكتشاف الوفاة.

والجدير بالذكر أن عمرو الحديد كان وكيلاً لعدد كبير من اللاعبين المصريين، على رأسهم محمد الشناوي وعمرو السولية، بالإضافة إلى وليد سليمان لاعب الأهلي السابق.

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