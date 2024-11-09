بخرزة زرقاء وقلب.. إمام عاشور ينشر صورة مع زوجته

حسام حسن يحدد موعد أول مران للمنتخب على ملعب الدفاع الجوي

كتب - يوسف محمد:

شارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، رفقة زوجته.

ونشر عاشور صورة له رفقة زوجته ياسمين حافظ، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ووضع عليها رمز تعبيري خرزة زرقاء وقلب.

واعتاد إمام عاشور نجم النادي الأهلي، على مشاركة المتابعين العديد من الصور له رفقة زوجته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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