عمرو السولية يحيي ذكرى حازم الحديدي بهذه الصورة

كتب - يوسف محمد:

حرص نجم النادي الأهلي عمرو السولية، على إحياء ذكرى وكيل اللاعبين الراحل حازم الحديدي، الذي وافته المنية في عام 2022.

ونشر عمرو السولية صورة له رفقة الراحل حازم الحديدي، وعلق عليها: "ربنا يرحمك يا حازم".

وكان حازم الحديدي رحل عن عالمنا، في 9 نوفمبر عام 2022، بعدما سقط من مسكنه بالدقي من الطابق العاشر، مما أدى إلى مصرعه.

ويذكر أن عمرو الحديد كان وكيلاً لعدد كبير من اللاعبين المصريين، على رأسهم محمد الشناوي وعمرو السولية، بالإضافة إلى وليد سليمان لاعب الأهلي السابق.



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