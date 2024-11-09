مصدر لمصراوي: محمد عبدالمنعم لن ينضم لمعسكر المنتخب المقبل

كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال مصدر مسؤول بمنتخب مصر إنهم اطلعوا على نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمدعبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي بعد تواصل الأجهزة الطبية من الجانبين.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن اللاعب وفقًا للتقارير الطبية سيحتاج للعلاج والتأهيل من الإصابة التي لحقت به مع فريقه الفرنسي لذا لن ينضم لمعسكر المنتخب المقبل.

ومن المقرر أن يحل المنتخب ضيفًا على نظيره الرأس الأخضر عند السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف بعد ذلك المنتخب المصري عند الخامسة عصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر نظيره بوتسوانا.

ويتصدر المنتخب الوطني قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوتسوانا الوصيف و9 عن الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا الرابع.

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