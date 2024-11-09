أفشة ينشر صورته مع إيهاب جلال.. ويعلق: "وحشتني"

حسام حسن يحدد موعد أول مران للمنتخب على ملعب الدفاع الجوي

كتبت-هند عواد:

نشر محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته مع الراحل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر والإسماعيلي السابق.

وتوفى إيهاب جلال 11 سبتمبر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، إذ أنه عانى من جلطة في المخ قبل وفاته بأيام.

وشارك أفشة صورته مع إيهاب جلال، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "وحشتني والله".

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