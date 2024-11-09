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موعد مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر

03:25 م السبت 09 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد المنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني حسام حسن للدخول في معسكر خلال فترة التوقف الدولي؛ تحضيراً لخوض مباراتين بتصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويحل المنتخب ضيفًا على نظيره الرأس الأخضر عند السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر.

ويستضيف بعد ذلك المنتخب المصري عند الخامسة عصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر نظيره بوتسوانا.

ويتصدر المنتخب الوطني قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوتسوانا الوصيف و9 عن الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا الرابع.

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