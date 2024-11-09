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ريال مدريد يرد على خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة برباعية بمرمى أوساسونا

03:11 م السبت 09 نوفمبر 2024

فينيسيوس جونيور

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ريال مدريد برباعية نظيفة على ضيفه أوساسونا خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وتقدم فريق ريال مدريد بهدف بعد مرور 34 دقيقة عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور ثم عزز زميله جود بيلينجهام التقدم بهدف ثان بالدقيقة 42.

وخلال الشوط الثاني عاد فينيسيوس ليسجل هدفين بالدقيقتين 61 و69.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 27 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد أوساسونا بعد الخسارة عند النقطة 21 في المركز الخامس.

وكان ريال مدريد قد خسر في الجولة السابقة على يد ضيفه برشلونة في الكلاسيكو برباعية نظيفة.

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