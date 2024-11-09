رد حاسم من ممثلي نيمار على مستقبله مع الهلال

حسام حسن يحدد موعد أول مران للمنتخب على ملعب الدفاع الجوي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي بصفوف الهلال السعودي نيمار حقيقة ما يتردد عن رحيله خلال شهر يناير المقبل عن ناديه.

وقال داي في تصريحات أوردتها صحيفة الرياضية السعودية على لسانه إن ما يتم ترديده غير صحيح وأخبار كاذبة: "اللاعب مستمر حتى نهاية عقده".

وأتم ممثل النجم البرازيلي تصريحاته بالتشديد على أنه لا يوجد أي تطور جديد بخصوص الأمر خلال الفترة الجارية.

نيمار كان قد تعرض يوم 17 أكتوبر 2023 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 ليغيب على إثرها لقرابة العام.

ولكن بعدما عاد اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام نظيره استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد 29 دقيقة خاضها بعدما خاض 13 دقيقة بمواجهة فريقه والعين الإماراتي بالبطولة ذاتها.

نيمار كان قد انضم لصفوف الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان في موسم 23/34؛ إذ شارك مع الفريق منذ انضمامه في 7 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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