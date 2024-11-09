"بينهم إمام عاشور".. مصدر بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين وموعد عودتهم

كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي، تطورات الحالة الصحية للمصابين في الفريق وموعد عودتهم، وذلك قبل سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إلى بلاده لقضاء عطلته.

وقال المصدر: "الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية لن يعوقه عن المشاركة في التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أيام راحة".

وأضاف: "رامي ربيعه يعاني من ثقل لا يصل لمرحلة الشد في العضلة الضامة ويحتاج إلى وقت بسيط للغاية قبل العودة للتدريبات الجماعية، فيما يحتاج كريم نيدفيد إلى أسبوع للتعافي من الشد، وياسر إبراهيم بات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية، ويمكنه الظهور مع المنتخب، إذا احتاجه حسام حسن".

وواصل: "الأشعة التي خضع لها محمد عبدالله جناح الفريق الشاب أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية وبالتالي يحتاج إلى فترة قد تصل إلى شهر كامل، وخضع أشرف داري لفحص طبي وتم عرضه على طبيب عظام شهير منذ أيام، وقال إنه يحتاج إلى فترة أسبوعين وبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات".

وأتم المصدر تصريحاته: "محمد هاني وكريم فؤاد يغادرا إلى النمسا يوم 28 نوفمبر الحالي، للعرض على أحد الخبراء هناك للاطمئنان علي برنامجهما التأهيلي، ويحتاج علي معلول إلى 10 أيام قبل بدء المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات".

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