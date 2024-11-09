مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة أشرف داري وعلي معلول للتدريبات الجماعية

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالأهلي عن تطورات الحالة الصحية للمحترف المغربي بصفوفهم أشرف داري والتونسي علي معلول.

وأوضح المصدر ذاته بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن أشرف داري خضع بالفعل لفحص طبي وتم عرضه على طبيب عظام شهير منذ أيام.؟

وأشار المصدر إلى أن الطبيب أخبرهم بحاجة اللاعب إلى أسبوعين وبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ونوه المصدر إلى أن علي معلول يحتاج إلى 10 أيام قبل المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد عند الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.



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