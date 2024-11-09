سيد عبد الحفيظ: "رئيس لجنة الحكام الأفريقي بيحب محمد عادل"

كتبت-هند عواد:

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن أزمة تسريب حوار الحكم محمد عادل مع غرقة "الفار"، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمود البنا ومحمد عادل من أفضل الحكام، لكنهم يتعرضون لسوء توفيق وقرارات سيئة، كما أن محمد عادل مصنف من رئيس لجنة الحكام الأفريقي".

وأضاف: "فهو يحبه جدا ويثق فيه ويحب أن يعطيه مباريات، لكنني لا أعلم "انت زعلان من ايه"، غضب محمد عادل في موقف خطأ ويقيم الوضع بشكل خاطئ، لا تغضب من شخص يؤدي عمله، كان يجب أن تعود إلى اتحاد الكرة".

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