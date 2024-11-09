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سقوط اللاعبات بعد الهدف الثامن.. 15 صورة تصف أحداث مباراة الأهلي والاتحاد بدوري السيدات

12:05 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأمريكية ميا لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    ثريا أشرف لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    احتفال حبيبة عصام وميا
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام ولاعبة الاتحاد
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة الاتحاد
  • عرض 15 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    منة طارق وميا
  • عرض 15 صورة
    ميا لاعبة الأهلي 1
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    نادين غازي لاعبة الاهلي
  • عرض 15 صورة
    نادين غازي لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    نادين محمد لاعبة الاهلي
  • عرض 15 صورة
    ميا لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    احتفال منة طارق
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كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري للسيدات، جدلا واسعا، بعد انسحاب الاتحاد في الدقيقة 38 من المباراة، بعد تلقيه الهدف الثامن.

وخرج الفرنسي ديميتري المدير الفني لسيدات الأهلي، غاضبا بعد المباراة، وكتب على حسابه بموقع "إنستجرام": "علينا أن نكافح من أجل تطوير كرة القدم النسائية في مصر، سلوك خصومنا اليوم لم يعد مقبولا، يجب على الاتحاد اتخاذ إجراءات ومعاقبة الغش الذي تعاني منه كرة القدم النسائية المصرية، لا يمكن أن يستمر هذا الأمر".

ويعتبر هذا الانسحاب الثاني في الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25، ففي الجولة الثانية انسحب فريق اتحاد بسيون قبل بداية الشوط الثاني من مباراة مسار، بعد تلقيه الهدف السابع.

ولكن في حقيقة الأمر، انسحاب الاتحاد ضد الأهلي، ليس بالمعنى المعروف، ففي الدقيقة 38 من الشوط الأول، كان عدد لاعبات الفريق السكندري، أقل من 7 لاعبات، لسقوط الآخريات وخروجهن للإصابة، وبهذا أعلنت ندى عبدربه حكمة اللقاء، إلغاء المباراة عند النتيجة التي عليها.

ووصف محمود خلف مدرب سيدات زد، في وقت سابق، ما يحدث في الدوري المصري للسيدات بشأن النتائج الكبرى، وقال لمصراوي: "الموسم الماضي، عندما تتلقى فرقة أهداف كثيرة، تسقط اللاعبات، حتى يصل عددهن إلى أقل من 7 فبالتالي تلغى المباراة على نتيجتها، حتى لا يخسر الفريق أكثر من ذلك".

وينص القانون، على أنه لا يمكن بدء المباراة إذا كان عدد اللاعبات أقل من 7، وإذا وصل عدد اللاعبات إلى 6 تلغى المباراة بالنتيجة التي عليها.

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https://www.masrawy.com/sports/sports-videos/details/2024/11/8/2671753

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري دوري السيدات سيدات الأهلي كرة القدم النسائية
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