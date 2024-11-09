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"الأقل تقييماً".. ماذا قدّم شيكابالا بقميص الزمالك أمام سموحة؟

12:03 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    شيكابالا مع كأس مصر 2020-2021_10
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    شيكابالا مع كأس مصر 2012-2013_8
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    شيكابالا
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    شيكابالا مع درع الدوري المصري 2021-2022_5
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى قائد الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا" انتقادات بعد الأداء الذي ظهر به مع الفريق خلال مواجهة سموحة.

شيكابالا شارك أساسياً بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ولكن لم يُكمل اللاعب صاحب الـ 38 عاماً اللقاء واستبدله المدير الفني للزمالك جوميز بعد مرور 70 دقيقة.

اللاعب لم يُسجل أو يصنع أي هدف باللقاء بل حصل على أقل تقييم بين لاعبي فريقه الذين شاركوا كأساسيين باللقاء بسحب موقع سوفا سكور العالمي المتخصص في الإحصائيات.

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اللاعب الذي حصل على تقييم 6.5 لمس الكرة 20 مرة؛ إذ مررها لزملائه 19 مرة من بينها 11 تمريرة صحيحة بدقة 58%، فيما أرسل كرة طولية واحدة وكانت خاطئة ولم يُسدد أي كرة على المرمى ولم يقم بأي مراوغة.

وخسر قائد الزمالك الالتحام الأرضي الوحيد الذي خاضه، فيما لم يخض أي التحام هوائي وخسر حيازة الكرة 8 مرات.

وكان شيكابالا قد غاب عن الجولة الأولى من الدوري في مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين؛ لعدم الجاهزية البدنية.

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شيكابالا نتيجة ماتش الزمالك وسموحة الزمالك
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