"كانت ستكسر قدمه والألوان تتحكم".. مدرب سموحة ينتقد الأخطاء التحكيمية في لقاء الزمالك

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتبت-هند عواد:

اعترض أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، على بعض الحالات التحكيمية، في مباراة فريقه ضد الزمالك، التي أقيمت مساء أمس في الجولة الثانية بالدوري المصري.

وقال سامي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "سمعت التحليل التحكيمي لتدخل عمر جابر على قدم إسلام جابر، إذا رأيت قدم اللاعب "الاستارزات حافرة في كاحل قدمه"، كانت ستكسر قدمه، والكرة طرد رسمي ليس فيها كلام أو فلسفة".

وأضاف: "إذا فعل لاعب سموحة هذا الخطأ، كان سيطرد ونعود للمعايير الدولية، لأن الكرة على فريق كبير، منذ 5 سنوات نساند الحكام، ولكن حتى الآن الألوان تتحكم، لجان الحكام تتغير لكن الحكام يبقون، والمشاكل والاحتقان يزداد".

وفاز الزمالك على سموحة، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.