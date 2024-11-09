ملف مصراوي.. فوز الزمالك على سموحة.. اشتباكات مشجعي مكابي تل أبيب.. وجائزة لمحمد صلاح

بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

الزمالك يُزاحم الأهلي على الصدارة بالفوز أمام سموحة



فاز فريق الزمالك بثنائية نظيفة على نظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



تغطية خاصة.. ماذا حدث لمشجعي مكابي تل أبيب في هولندا؟



شهدت العاصمة الهولندي أمستردام ليلة الجمعة اشتباكات لجماهير نادي مكابي تل أبيب عقب مباراة فريقها أمام أياكس، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



أول قرار لجوميز بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على سموحة اليوم الجمعة في مسابقة الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صلاح لاعب شهر أكتوبر في ليفربول.. ماذا قال؟



حصد الجناح المصري، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعب الأخدود السعودي يكشف "لمصراوي" خطته للانضمام لمنتخب مصر وتطلعاته في المستقبل

أجرى "مصراوي" حوارًا مع كريم أشرف المحترف المصري بصفوف الأخدود السعودي لمعرفة آخر أخباره وتطورات مشواره مع ناديه، للاطلاع على الحوار.. اضغط هنا



وفاة رشيد مخلوفي أحد أساطير الكرة الجزائرية



تُوفيّ مساء اليوم الجمعة أحد أساطير كرة القدم بالجزائر اللاعب رشيد مخلوفي عن عمر يُناهز الـ 88 سنة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"وصل لمرحلة صعبة".. إبراهيم سعيد يعلق على مستوى شيكابالا في مباراة سموحة



تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، عن المستوى الذي ظهر به محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق ضد سموحة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



أحمد عاطف يقود بيراميدز للفوز الأول بالدوري بثنائية أمام إنبي



قاد لاعب بيراميدز أحمد عاطف فريقه للفوز بثنائية مقابل هدف على مستضيفه إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري 2024/25، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



10 صور ترصد القصة الكاملة لما حدث في أمستردام لمشجعي مكابي تل أبيب قبل مباراة أياكس



شهدت العاصمة الهولندية أمستردام ليلة الجمعة اشتباكات مع مشجعي نادي مكابي تل أبيب على هامش حضورهم مباراة فريقهم مع فريق العاصمة أياكس بالدوري الأوروبي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



ساديو ماني يُعيد النصر لطريق الفوز بالدوري السعودي على حساب الرياض



أعاد النجم السنغالي بصفوف النصر ساديو ماني فريقه لطريق الانتصارات مرة أخرى على حساب نظيره الرياض، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



