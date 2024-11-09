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أبناء المشاهير.. عمر سيد معوض رفض الأهلي بالبداية لأجل وادي دجلة.. وينتظره تجربة احترافية استثنائية

08:00 ص السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر سيد معوض لاعب الأهلي
  • عرض 8 صورة
    عمر سيد معوض
  • عرض 8 صورة
    عمر سيد معوض بعد التوقيع مع والده ووليد سليمان ومحمد شوقي
  • عرض 8 صورة
    عمر سيد معوض 1
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    عمر سيد معوض
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    نجل سيد معوض
  • عرض 8 صورة
    عمر معوض
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هل سيرد عمر سيد معوض الدين لنادي ريال بيتيس وتكون بوابته لقصة محترف مصري جديد في أوروبا؟.. هذا الفصل المنتظر من رحلة ابن الـ 18 عاماً.

عمر هو نجل الظهير الأيسر لمنتخب مصر والإسماعيلي والأهلي سابقًا ولكنه لم يكن يُفضل أن يبدأ من حيث برز نجم والده الأهلي إذ كان يريد الاستمرار مع أصدقائه في وادي دجلة.

ولكن صدفة تألقه في مباراة بين ناشئي دجلة والأهلي دفعت مسؤولي قطاع الناشئين بالأهلي للضغط على والده لضمه.

وانتظم اللاعب بصفوف ناشئين الأهلي وتألق لتصله عدة عروض لقضاء فترة معايشة.

اللاعب الذي تدرج بالفئات السنية للمنتخب الوطني كجناح أيمن وأيسر خاض بالفعل تجربة معايشة مع ريال بيتيس الإسباني الذي طلب ضمه بعدها ولكن اللاعب تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

لتأتي الفرصة الاستثنائية وهي قرار النادي الإسباني انتظار تعافيه من الإصابة ليتم التعاقد معه وهو ما تم خلال الانتقالات الصيفية الماضية على أن ينتظم بصفوف الفريق يناير 2025.

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عمر سيد معوض الأهلي ريال بيتيس أبناء المشاهير
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