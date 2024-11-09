"نجم كل العصور".. ماذا قال نجوم كرة القدم المصرية عن أبو تريكة؟ (صور وفيديوهات)

كتبت-هند عواد:

احتفل محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قنوات بي إن سبورتس الحالي، بعيد ميلاده الـ46، وعلى الرغم من اعتزاله قبل 11 عاما، دائما ما يلي اسم تريكة الإشادة والثناء على مسيرته.

خلال المؤتمر الصحفي لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا 2018، أشاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بأبو تريكة.

وتلقى محمد صلاح سؤالا من أحد الحضور في المؤتمر، بدأ بـ"أصبحت نجم اليوم على المستوى العالمي، ممكن نقول أنك أصبحت سفيرا للكرة المصرية"، ليرد صلاح قائلا: " النجم هو من يجلس بجانبك .. محمد أبو تريكة هو نجم كل العصور في الكرة المصرية".

وروى محمود الخطيب رئيس إدارة النادي الأهلي الحالي، تفاصيل التوقيع مع محمد أبو تريكة، وقال في أحد اللقاءات التلفزيونية: "وجدت تريكة في الخارج وقيل لي إنه يشعر بالخجل من مقابلتي، أخذته معي في السيارة وعندما حاولت التحدث معه عن الجانب المادي، قال لي إن والده عندما علم بمقابلتنا كان يريد أن يأتي معي، ووقع بعدها على بياض".

وقال محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي، عن محمد أبو تريكة: "تريكة مثلي الأعلي"، فيما قال وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق: "أبوتريكة شخص أمين وملتزم، قضيت معه نصف عمري، هو من أفضل الشخصيات التي رأيتها في حياتي".