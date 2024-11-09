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"ظهور محمد صلاح ومنافسات قوية متنوعة".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

09:00 ص السبت 09 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تقام اليوم السبت العديد من المواجهات الهامة بمختلف الملاعب العالمية والعربية، نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري المصري

05:00 ـ المصري vs الجونة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

05:00 ـ البنك الأهلي vs فاركو ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

08:00 ـ سيراميكا كليوباترا vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

05:00 ـ كريستال بالاس vs فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

05:00 ـ وست هام vs إيفرتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

05:00 ـ وولفرهامبتون VS ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

07:00 ـ برايتون VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

10:00 ـ ليفربول VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الإسباني

03:00 ـ ريال مدريد VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

05:15 ـ فياريال VS ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ ديبورتيفو ليجانيس VS إشبيلية ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

الدوري الفرنسي

08:00 ـ لانس VS نانت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

10:00 ـ أنجيه VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD.

الدوري الإيطالي

07:00 ـ كالياري VS ميلان

09:45 ـ يوفنتوس VS تورينتو

الدوري السعودي

04:30 ـ الفتح VS الخليج

05:15 ـ الوحدة VS ضمك

07:00 ـ التعاون VS الأخدود

محمد صلاح مواعيد مباريات اليوم ليفربول
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