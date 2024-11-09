"ظهور محمد صلاح ومنافسات قوية متنوعة".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تقام اليوم السبت العديد من المواجهات الهامة بمختلف الملاعب العالمية والعربية، نستعرضها خلال السطور التالية:
الدوري المصري
05:00 ـ المصري vs الجونة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.
05:00 ـ البنك الأهلي vs فاركو ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
08:00 ـ سيراميكا كليوباترا vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي
05:00 ـ كريستال بالاس vs فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
05:00 ـ وست هام vs إيفرتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
05:00 ـ وولفرهامبتون VS ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3
07:00 ـ برايتون VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
10:00 ـ ليفربول VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
الدوري الإسباني
03:00 ـ ريال مدريد VS أوساسونا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
05:15 ـ فياريال VS ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD
10:00 ـ ديبورتيفو ليجانيس VS إشبيلية ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
الدوري الفرنسي
08:00 ـ لانس VS نانت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.
10:00 ـ أنجيه VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD.
الدوري الإيطالي
07:00 ـ كالياري VS ميلان
09:45 ـ يوفنتوس VS تورينتو
الدوري السعودي
04:30 ـ الفتح VS الخليج
05:15 ـ الوحدة VS ضمك
07:00 ـ التعاون VS الأخدود
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